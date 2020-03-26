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В Севастополе нашли руины береговой батареи времен Крымской войны

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Археологи в Севастополе нашли руины восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Об этом сообщи RT.

По данным телеканала, сооружение воздвигли для усиления защиты Севастопольской бухты, которая считалась одним из ключевых оборонительных узлов города в течение всего XIX века.

Руины обнаружили на мысе Хрустальный. Специалистам удалось достать из-под земли осколки мортирных бомб, ядра и свинцовые пули. Ученые сделали вывод, что укрепление активно участвовало в сражениях, судя по количеству найденных артефактов.

Предполагается, что в будущем руины восьмой береговой батареи станут музеем под открытым небом, отмечает телеканал «Звезда».

Крымская война длилась с 1853 по 1856 год между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй совместно с Сардинским королевством — с другой. Самые ожесточенные сражения развернулись на полуострове, в связи с чем противостояние получило такое название.

3 марта сообщалось, что знаменитую крымскую терракотовую голову датировали V веком до н.э. Артефакт был найден при строительстве Крымского моста.

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