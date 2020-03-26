Молодежный парламент полностью укомплектовали в Псковской области

В Псковской области полностью сформирован молодежный парламент при областном собрании. На 42-й сессии собрания 26 марта депутаты утвердили итоги второго этапа конкурсного отбора в члены молодежного парламента.

Как пишет Псковское агентство информации, в четверг в состав парламента вошли еще семь человек. Таким образом, общее число его членов составляет 44. Он сформирован на два года.

Половину членов парламента — 22 человека — выбирают региональные отделения партий, у которых есть депутаты в региональном собрании. Каждая партия получает места в парламенте пропорционально количеству фракционных мандатов в собрании. Вторая половина молодежного парламента избирается на конкурсной основе.