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Севастопольских ученых привлекли к исследованию фауны реки Меконг

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В научно-исследовательскую командировку во Вьетнам отправилась группа ученых федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН». Цель работы — комплексное изучение ихтиофауны реки Меконг.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу института, основными направлениями проводимых исследований станут анализ индексов обилия, распределение рыб и десятиногих раков в эстуарном экотоне, особенности биологии видов и миграции.

Сейчас прошло 15 дней тралений. Каждый день проходит по шесть тралов. Образцы наиболее массовых видов рыб готовят для отправки в Севастополь для дальнейшего исследования.

В 2019 году в рамках командировки во Вьетнам севастопольским ученым удалось открыть более 10 паразитов рыб. Материал собирался на базе совместного российско-вьетнамского тропцентра в городе Нячанг.

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