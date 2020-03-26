В Москве побит температурный рекорд 47-летней давности

В Москве побит температурный рекорд для 26 марта. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столице в 15:00 зафиксировали +16 градусов. По словам Леуса, воздух может прогреться еще немного, поэтому финальный показатель максимальной температуры для 26 марта может возрасти.

Предыдущий рекорд тепла для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, когда максимальная температура составила +15,1 градуса, пишет RNS.

Ранее 26 марта синоптики рассказали, что в Москве температура воздуха в четверг составит +13–15 градусов, в Подмосковье — до +10–15 градусов. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в целом ожидается малооблачная, сухая и по-апрельски теплая погода, ветер будет северо-западный с порывами от трех до восьми метров в секунду, атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что выше климатической нормы.

25 марта синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 28 и 29 марта. Осадков не ожидается, но будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит около +3...+5 градусов, днем воздух прогреется до +8...+10 градусов. Температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, атмосферное давление повышенное — около 752 мм рт. ст.