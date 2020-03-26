Витражи калужского Музея космонавтики оценили в 144 млн рублей

Монтаж витражной системы в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского планируют завершить к концу июля 2020 года. Администрация музея объявила тендер на проведение подобных работ. Результаты должны подвести 7 апреля.

Стоимость работ оценивается в 144 млн рублей. Деньги на остекление поступят в виде субсидии из федерального бюджета, пишет газета «Весть».

По условиям контракта здание второй очереди музея оснастят скатной остекленной кровлей из противоударного стекла и витражами с безопасными закаленными противопожарными стеклами. Их должны установить до августа.

Вторая очередь Музея космонавтики должна открыться ко Дню космонавтики, 12 апреля 2021 года. Работы начались еще в 2014 году. Тогда планировали завершить строительство к декабрю 2016 года.