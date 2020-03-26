Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 3,5 тыс.

В Португалии зафиксировано 3544 случая заражения коронавирусом и 60 смертей от этой инфекции. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает телеканал SIC со ссылкой на главное управление здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки число инфицированных увеличилось на 549 человек, что показывает рост заболеваемости в Португалии на 18,3%. Также телеканал подчеркивает, что наибольшее количество заболевших приходится на северный регион страны.

Кроме того, СМИ сообщают, что с 1 января было зарегистрировано 22 257 случаев с подозрениями на коронавирус, при этом тесты 16 568 человек оказались отрицательными, еще 2145 ожидают результатов анализов.

13 марта кабмин Португалии объявил о состоянии повышенной готовности в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2). В этот день португальский премьер Антониу Кошта заявил о закрытии всех школ страны с 16 марта по 9 апреля.

18 марта власти Португалии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 488 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 117 тыс.