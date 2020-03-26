В ВОЗ заявили об отсутствии данных о занижении РФ числа заболевших

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет оснований утверждать, что в России занижают данные о заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, заявил представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович «Интерфаксу».

«Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП)», — объяснила она. Также нет оснований для утверждений о недостаточном тестировании на коронавирус, проводимом в России, отметила она.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Ранее стало известно, что правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные правила для борьбы с распространением заболевания, пишет «Газета.ру».

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 488 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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