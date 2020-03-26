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Ближайшие церковные праздники объявили выходными днями в Крыму

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Пасха, Ураза-байрам, Троица и Курбан-байрам объявлены в Крыму нерабочими праздничными днями. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

Как уточняет ИА «Крым-информ», ранее республиканское министерство труда и соцзащиты опубликовало производственный календарь на 2020 год. Крымчане должны были отдыхать 119 дней.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Это является мерой борьбы с распространением коронавируса.

В конце декабря в китайском городе Ухане произошла вспышка COVID-19. Инфекция быстро распространилась и была диагностирована у граждан более чем 190 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным на 25 марта, в России число заразившихся составляет 840 человек.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 488 тыс. случаев заболевания, скончались порядка 22 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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