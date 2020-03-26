В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей

В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«С 28 марта в Ленинградской области будут закрыты рестораны и другие учреждения общепита, торговые и фитнес-центры, кинотеатры. Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров. Оставить работающими последние решено с тем, чтобы люди, которые захотят в «длинные выходные» самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом, могли купить необходимые материалы или инструмент», — говорится в сообщении.

Турбазы, кемпинги и гостиницы региона будут продолжать работу, однако рестораны и кафе на их территории будут закрыты для посетителей и смогут только доставлять еду в номера. Переходят на режим доставки и все остальные объекты общепита в Ленинградской области.

Детские сады Ленобласти переводятся в режим работы дежурных групп — родители, которые в период «длинных выходных» продолжают работу, смогут оставить ребенка под присмотром воспитателей.

Здравоохранительные учреждения будут работать по обычному графику.

Ранее 26 марта об аналогичных мерах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

13 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. В Ленинградской области зафиксировано три случая заражения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.