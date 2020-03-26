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В Оренбурге мужчина из мести сжег машину пасынка

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Полицейские в Оренбурге задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом 26 марта сообщило RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел 25 марта на Промысловом проезде. Неизвестный поджег автомобиль ВАЗ-2110, принадлежащий одному из местных жителей.

По данным полиции, к поджогу может иметь отношение ране судимый 35-летний мужчина, который также является отчимом владельца пострадавшего авто.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», предполагается, что после ссоры с пасынком он купил канистру бензина и сжег легковушку. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

25 марта сообщалось, что в Волгограде в суд направлено уголовное дело о поджоге дома губернатора. Фигуранты обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, а также в поджоге автомобиля и покушении на уничтожение дома.

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