Власти Белоруссии установили срок самоизоляции для прибывших в страну

В Белоруссии устанавливается режим самоизоляции в домашних условиях сроком на две недели для всех, кто прибыл в республику из стран, в которых распространился коронавирус. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 26 марта, на сайте белорусского правительства.

«Постановлением совета министров от 25 марта 2020 года №171 определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19 <…> В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь: должны находиться в самоизоляции в домашних условиях; не подлежат последующему пропуску через государственную границу республики Беларусь (до истечения срока самоизоляции)», ― отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей не паниковать из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, к Пасхе вирус может ослабеть. По его словам, группой риска являются пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания. Также президент отметил, что пока белорусские врачи справляются с инфекцией, а с пожилыми работают социальные службы, общественные организации, используя и опыт Китая.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом, при этом 29 человек выздоровели.

18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между Россией и Белоруссией.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 487 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 117 тыс.