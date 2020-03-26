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СК начал проверку по факту затягивания руки ребенка в трубу бассейна в Приамурье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи начали проверку инцидента в аквапарке Благовещенска, где руку восьмилетнего ребенка затянуло в трубу бассейна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте управления СК РФ по Амурской области.

Инцидент произошел 25 марта в аквапарке в Благовещенске. Во время купания в бассейне руку ребенка затянуло в трубу для циркуляции воды, пишет «Газета.ру». Мальчика увезли в больницу.

«В ходе проверки следствием выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью мальчика. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В августе 2019 года стало известно о смерти девочки из Санкт-Петербурга, руку которой затянуло в трубу в бассейне турецкого отеля. Вытащить ребенка из воды удалось только через несколько минут. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь.

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