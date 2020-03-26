Дома для граффити участников «Культурного кода» выбрали в Челябинске

В Челябинске на первом собрании по проведению фестиваля «Культурный код» обсудили вопросы размещения муралов (огромных рисунков) на жилых зданиях.

«Предварительно выбрали фасады 10 домов в «Академ Риверсайд». Сейчас предстоит огромная работа по согласованию фасадов и подготовки домов к росписи. В регион приедут художники со всего мира, большинство из стран Европы и СНГ, также для реализации проекта будут привлечены и местные художники. Отбирать местных художников будет Ассоциация художников граффити России», — цитирует 1obl.ru организаторов фестиваля.

«Культурный код» намечен на 15 апреля — 30 октября. Его девиз — Safe and Sound («В целости и сохранности»). В мероприятиях примут участие 40 художников-граффитистов из разных стран мира. Они будут рисовать на домах, расположенных по гостевым маршрутам Челябинска. Обычно во время этого фестиваля «Культурный код» проходят выставки современного искусства и концерты.