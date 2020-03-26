Путин заявил о планируемом телефонном разговоре с Макроном

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества в четверг, 26 марта, сообщил, что собирается провести телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«У меня уже на связи коллега из Франции, надо с ним поговорить», ― цитирует его «РИА Новости».

О чем именно пойдет разговор, российский лидер не уточнил.

Накануне Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг друга о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса. Также они выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 487 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 117 тыс.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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