Более 1,3 тыс. жителей Тульской области расселят из аварийного жилья

В Тульской области продолжается реализация программы по расселению граждан из ветхого жилья. В 2020 году планируется приобрести квартиры для 1,3 тыс. человек.

По данным заместителя министра строительства Тульской области Антона Бунина, до конца 2020 года планируется приобрести 28,4 кв. м жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из них 10,5 тыс. кв. м направлены на реализацию программы за 2019 год по переселению граждан в Веневском и Заокском районах, Новомосковске, Алексине и Туле. Об этом пишут «Тульские известия».

В рамках программы на 2020 годы будет приобретено 17,9 тыс. кв. жилья для граждан в Узловском, Кимовском и Киреевском районах.

Ранее сообщалось, что в Красноярске расселение очередного аварийного дома отложили на 10 лет. Об отсрочке попросили сами жильцы.