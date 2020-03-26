В Томске загорелось крупное административное здание

Кровля крупного офисного здания загорелась в Томске. Об этом 26 марта «РИА Новости» рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в здании на проспекте Кирова. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1 тыс. кв. м. Как уточняет телеканал «Звезда», в здании частично обрушились перекрытия и кровля.

Из-за ЧП были эвакуированы 30 человек, информации о пострадавших не поступало. По информации «Федерального агентства новостей», в здании находятся офисы и рестораны. На месте тушения организован оперативный штаб регионального главка МЧС, работают 98 человек и 25 единиц спецтехники. Для борьбы с огнем проспект Кирова был перекрыт. Причины случившегося устанавливаются, пишет сайт kp.ru.

5 марта пожар произошел в офисном здании в Брянске. Из здания эвакуированы 20 человек, пострадавших в результате пожара нет.