Прямой эфир

В Томске загорелось крупное административное здание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кровля крупного офисного здания загорелась в Томске. Об этом 26 марта «РИА Новости» рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в здании на проспекте Кирова. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1 тыс. кв. м. Как уточняет телеканал «Звезда», в здании частично обрушились перекрытия и кровля.

Из-за ЧП были эвакуированы 30 человек, информации о пострадавших не поступало. По информации «Федерального агентства новостей», в здании находятся офисы и рестораны. На месте тушения организован оперативный штаб регионального главка МЧС, работают 98 человек и 25 единиц спецтехники. Для борьбы с огнем проспект Кирова был перекрыт. Причины случившегося устанавливаются, пишет сайт kp.ru.

5 марта пожар произошел в офисном здании в Брянске. Из здания эвакуированы 20 человек, пострадавших в результате пожара нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело по факту пожара с семью погибшими под Пензой
Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020