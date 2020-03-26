Кабмин предложили наделить правом ограничить продажу медизделий в случае ЧС

Правительство России сможет ограничивать торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней в случае ЧС или угрозы массового заболевания. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента в четверг, 26 марта.

Согласно тексту документа, ограничения предлагают накладывать на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, которые включены в «определяемый правительством РФ перечень».

25 марта группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванная новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Статистический портал Wordometer сообщает, что по данным на 26 марта в мире коронавирусом нового типа заражены 486 898 человек, умерли 22 025, вылечились 117 563.

В России диагностировано 840 случаев заболевания, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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