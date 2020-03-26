Путин потребовал аккуратнее подходить к объявлению форс-мажора по выплатам аренды

Президент России Владимир Путин потребовал аккуратно подходить к объявлению форс-мажора по выплате арендных платежей. Об этом он заявил в четверг, 26 марта, в ходе встречи с предпринимателями.

Власти подумают о дополнительных поддержках малого бизнеса, в том числе по проблемам аренды помещений и снижению имущественных налогов.

«Но есть вещи, о которых я не говорил вчера, но которые являются для вас и других предпринимателей, работающих в этой сфере, чрезвычайно важными. Одна из них — это аренда», — сказал президент.

Он отметил, что правительство прорабатывает с регионами разные варианты.

По его словам, с регионами надо быстро договариваться о снижении налогов на имущество. Таким образом можно было бы поддержать и торговые предприятия, сказал Путин. Поддержка рынка труда очень важна, добавил он.

Ранее в четверг он выразил уверенность в улучшении ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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