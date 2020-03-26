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В «Патриоте» прошла церемония закладки земли с мест захоронений советских воинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Землю с могил советских солдат, которые погибли в ходе сражений в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), переложили в гильзы артиллерийских снарядов. Церемония прошла в четверг, 26 марта, на территории музейного комплекса парка Вооруженных сил России «Патриот», сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«В торжественной обстановке в зале музейного комплекса главами 13 городов-героев и 45 городов воинской славы были заложены кисеты с землей в латунные артиллерийские гильзы», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

По словам замминистра военного ведомства генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, присутствовавшего на церемонии, землю собрали из захоронений советского, российского воинства по всему миру и поместили в одном месте, чтобы донести память о героях войны до последующих поколений.

«Каждый человек, пришедший в музейный комплекс, сможет узнать, где находится земля с той братской могилы, в которой захоронен его родственник — дед или прадед», — сказал он.

Символическая акция под называнием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. Землю с братских могил советских воинов собирают не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее помещают в «солдатские кисеты» — специальные контейнеры, — которые закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, а затем установят на прихрамовой территории — в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

19 марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. Один из них был рядовым солдатом, другой — военным врачом.

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