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Противоклещевую обработку провели в парках в Брянске

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Клещи раньше обычного срока появились на территории Брянска. Городские парки обработали против вредителей.

На раннее появление клещей повлияла теплая погода. Чтобы остановить распространение паразитов в общественных местах, в шести городских парках была проведена акарицидная обработка. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Специалисты уточняют, что одной обработки хватит на весь парковый сезон.

Наиболее распространенным заболеванием, которое переносят клещи, является болезнь Лайма. На ранних этапах она проявляется жаром, головной болью и усталостью. Позже заболевание приводит к поражению суставов и нервной системы.

Ранее сообщалось, что в Омской области зафиксированы первые случаи укусов клещей.

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