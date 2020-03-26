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Чайка обсудил действия регионов СКФО в борьбе с коронавирусом

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Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки состоялось заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

По словам Чайки, в настоящее время приоритетом для органов власти округа является выполнение задач, которые четко обозначил во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин. Реализацию этой программы полпред главы государства в СКФО взял на особый контроль.

«Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция. Как им правильно себя вести. От этого сейчас во многом зависит дальнейшее развитие ситуации, а также купирование возможных панических настроений», — сказал Чайка.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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