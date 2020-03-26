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Программу социальной ипотеки решили расширить в Татарстане

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Исполнительный директор Госжилфонда при президенте Татарстана Марат Зарипов анонсировал расширение программы для молодых семей в рамках национального проекта «Демография». Новшества коснутся родителей, которые работают вне бюджета.

«Мы хотим дать возможность молодым семьям участвовать в программах социальной ипотеки как отдельной категории граждан», — уточнил Зарипов.

По его словам, на сегодняшний день готовится соответствующее постановление правительства республики, передает ИА «Татар-информ». Для того чтобы подать заявку, необходимо обратиться в исполком Казани и накопить 10% первоначального вклада. Очереди на соципотечные квартиры сейчас ликвидированы.

«Сейчас мы заселяем в квартиры людей, которые должны были заселиться в 2021 году», — отметил Зарипов.

Добавим, что 22% россиян готовы воспользоваться семейной ипотекой с госучастием. Об этом говорится в исследовании НАФИ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились «Известия». За два года количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось с 45 до 40%. Но показатель всё еще высокий, поэтому спрос на программы господдержки будет расти, считают эксперты. Правда, сегодня разными видами льгот — от семейной до сельской ипотеки — может воспользоваться менее половины россиян.

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