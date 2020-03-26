Производство мяса выросло в Тамбовской области с начала 2020 года

В Тамбовской области во всех категориях хозяйств за первые 2 месяца с начала 2020 года произвели около 94 тыс. т мяса. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные обнародовало региональное управление информационной политики.

Наибольший прирост – в свиноводческом направлении. Здесь производство выросло на 51% по сравнению с прошлым годом. Причиной стал ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность третьей очереди свиноводческого комплекса «Тамбовский бекон».

Производство мяса крупного рогатого скота выросло на 14%. Скотоводство является приоритетным направлением господдержки по программе развития сельского хозяйства в Тамбовской области. В основном этим направлением занимаются фермерские хозяйства и сельхозорганизации.

Как уточняет ИА «Абирег», Тамбовская область стабильно входит в число регионов – лидеров Центрального федерального округа по производству продукции животноводства. По итогам 2019 года регион занял второе место в России по производству мяса в живом весе.