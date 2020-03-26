Прямой эфир

Производство мяса выросло в Тамбовской области с начала 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области во всех категориях хозяйств за первые 2 месяца с начала 2020 года произвели около 94 тыс. т мяса. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные обнародовало региональное управление информационной политики.

Наибольший прирост – в свиноводческом направлении. Здесь производство выросло на 51% по сравнению с прошлым годом. Причиной стал ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность третьей очереди свиноводческого комплекса «Тамбовский бекон».

Производство мяса крупного рогатого скота выросло на 14%. Скотоводство является приоритетным направлением господдержки по программе развития сельского хозяйства в Тамбовской области. В основном этим направлением занимаются фермерские хозяйства и сельхозорганизации.

Как уточняет ИА «Абирег», Тамбовская область стабильно входит в число регионов – лидеров Центрального федерального округа по производству продукции животноводства. По итогам 2019 года регион занял второе место в России по производству мяса в живом весе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон охоты на пернатую дичь объявили в Тамбовской области
Козловский вал в Тамбовской области признали археологическим наследием

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020