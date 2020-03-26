Высота снежного покрова превысила норму в Самарской области

В Самарской области назвали территории, где наиболее вероятен весенний паводок. После снегопада в последней декаде марта высота снежного покрова превысила норму на 40%.

По данным областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уровень воды в Куйбышевском водохранилище около Тольятти и в Саратовском водохранилище возле Самары уже несколько выше обычных значений. Об этом пишет НИА «Самара».

Согласно прогнозам специалистов, в период паводка особое внимание необходимо уделить Кинельскому, Волжскому, Ставропольскому, Похвистневскому, Красноярскому и Пестравскому районам.

В комиссии отметили, что лед на водохранилищах начнут ликвидировать в первой-второй декаде апреля, пишет kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области разбирают мосты, которым грозит подтопление.