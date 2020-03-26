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Сотрудник центрального аппарата ФАС заразился коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Предварительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказался положительным у госпитализированного сотрудника центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом в четверг, 26 марта, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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В ФАС подтвердили эту информацию. Всех коллег отправили на карантин. Кабинеты отдела, где работает зараженный, обработали спецсердствами, пишет сайт kp.ru.

У сотрудника не было личных контактов с руководством ведомства. В настоящее время он находится под присмотром врачей в Адыгее, куда поехал на выходные, сообщает телеканал «360».

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксировано два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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