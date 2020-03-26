Порядка 150 кв. м дорог привели в порядок в Мурманске

К 25 марта в Мурманске отремонтировали 150 кв. м дорожного полотна. Такие данные огласила городская администрация. Работы выполнены с помощью рециклера асфальтобетона, специальной техники, которая позволяет ремонтировать дороги в любое время года.

Благодаря этому дорожный ремонт начали еще до наступления благоприятных погодных и климатических условий. Несмотря на это, рабочим еще предстоит восстановить более 20 тыс. кв. м дорожного покрытия в столице Заполярья.

Дорожные службы также занимаются очисткой дождеприемных колодцев, водопропускных лотков, труб и кюветов от снега и грязи в рамках подготовки к половодью, пишет ИА «Би-порт».