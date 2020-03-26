Прямой эфир

Больнице в Екатеринбурге подарили тонну ягодного сиропа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель из Екатеринбурга отдал в дар тонну ягодного сиропа больнице № 40, где проходят лечение зараженные новой коронавирусной инфекцией. По данным департамента информполитики, бизнесмен владеет производством экологических продуктов. Он считает, что ягодно-травяной сироп поможет заболевшим быстрее пойти на поправку, а врачам позволит выдержать напряженный график.

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Сироп хранится в пластиковых бутылках в замороженном виде. Из каждой бутыли можно получить около 30 л напитка. Завотделением гастроэнтерологии отметила, что напиток обогащает организм витаминами, помогает нормализовать пониженную кислотность желудка, улучшает сон, а также уменьшает воспаления. Об этом информирует ТагилСити.Ру.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых странах мира врачам приходится сутками дежурить возле кроватей пациентов, чтобы осуществить должный контроль и в случае необходимости оказать им срочную медицинскую помощь.

Напомним, до конца 2020 года завод «Аксион» в Удмуртии планирует серийно выпустить 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в соцсетях написал гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Ранее правительство определило концерн «Радиоэлектронные технологии» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторга.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Ярославской области купил для больницы 100 тыс. масок
Илон в маске: автозаводы вышли на борьбу с пандемией
Вспышка коронавируса продолжает разрушительно влиять на индустрию по всему миру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020