Больнице в Екатеринбурге подарили тонну ягодного сиропа

Предприниматель из Екатеринбурга отдал в дар тонну ягодного сиропа больнице № 40, где проходят лечение зараженные новой коронавирусной инфекцией. По данным департамента информполитики, бизнесмен владеет производством экологических продуктов. Он считает, что ягодно-травяной сироп поможет заболевшим быстрее пойти на поправку, а врачам позволит выдержать напряженный график.

Сироп хранится в пластиковых бутылках в замороженном виде. Из каждой бутыли можно получить около 30 л напитка. Завотделением гастроэнтерологии отметила, что напиток обогащает организм витаминами, помогает нормализовать пониженную кислотность желудка, улучшает сон, а также уменьшает воспаления. Об этом информирует ТагилСити.Ру.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых странах мира врачам приходится сутками дежурить возле кроватей пациентов, чтобы осуществить должный контроль и в случае необходимости оказать им срочную медицинскую помощь.

Напомним, до конца 2020 года завод «Аксион» в Удмуртии планирует серийно выпустить 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в соцсетях написал гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Ранее правительство определило концерн «Радиоэлектронные технологии» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторга.

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