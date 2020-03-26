В Кремле прокомментировали отмену поездки Путина в Санкт-Петербург

При необходимости президент России Владимир Путин будет ездить по стране, но его планы оптимизированы. Об этом заявил журналистам в четверг, 26 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, поездки Путина за пределы Москвы не отменены, но, безусловно, сокращены. «Перемещения президента сопряжены с логистическими усилиями большого количества людей», — добавил он.

Песков отметил, что российский лидер не полетел в Санкт-Петербург, поскольку лучше избежать не обязательных перемещений.

«График у него не поменялся. Представители предпринимательского сообщества приехали к нему. Состоится разговор, разговор свободный», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что 25 марта Путин предложил ряд инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса. У предпринимателей, по словам Пескова, будет хорошая возможность задать вопросы по инициативам, которые изложены, а также по проблемам, которые могут возникнуть.

В среду президент обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Как рассказали в Кремле, для этого политик отменил запланированный ранее визит в Санкт-Петербург.

Ранее в тот же день советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что заседание Совета по культуре и искусству в Петербурге, в котором планировалось участие Путина, перенесли. На какую дату перенесли мероприятие, не сообщалось.