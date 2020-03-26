В РТС рассказали о графике работы АЗС в Москве из-за коронавируса

Автозаправочные станции в Москве и области на следующей неделе продолжат работать в обычном режиме. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

«Заправки, конечно, будут работать. Тут даже вопросов нет. АЗС — это объекты, которые реализуют товары первой необходимости, на них реализуются также и продукты питания», — приводит ТАСС слова Аркуши.

Он добавил, что заправки не попадают в перечень объектов, на которые распространяется условие о закрытии.

Ранее в этот же день мэр столицы Сергей Собянин представил целый блок ограничений и превентивных мер против коронавируса.

Все рестораны и парки будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, не будут работать некоторые магазины.

Помимо прочего, Собянин призвал жителей других регионов не приезжать в Москву из-за коронавируса. Также градоначальник попросил воздержаться жителей столицы от посещения религиозных объектов, а с 26 марта по 14 апреля пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим.

Накануне, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Такая мера тоже продиктована ситуацией с распространением коронавируса в стране и мире.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. людей. В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. В Москве умерли два пациента.

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