Конец рабочей недели в ЦФО будет теплым

В Гидрометцентре дали прогноз на выходную неделю. Предстоящие выходные в центре России будут теплыми, воздух прогреется до +12...+15 градусов. В воскресенье погода начнет меняться. В понедельник будет облачно, давление немного ниже нормы. Ночные температуры от 0 до +5 градусов, днем — до +7. В другие дни нерабочей недели станет немного холоднее: ночью до 3 градусов мороза, днем будет около +6.