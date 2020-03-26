Минстрой допустил сокращение сроков отключения горячей воды

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России допускают, что сроки летнего отключения горячей воды для профилактики могут сократить до пяти-семи дней, а в некоторых муниципальных образованиях воду можно отключать и раз в два года. Об этом рассказал «Интерфаксу» в четверг, 26 марта, замглавы ведомства Максим Егоров.

«В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры», — добавил он.

Егоров предупредил, что в ближайшем будущем не получится полностью отказаться от профилактических отключений. Он пояснил, что при отключении всей системы горячего водоснабжения за один-два дня обратно ее не запустить — это «сложный технологический процесс».

В начале июня 2019 года замглавы Минстроя уже заявлял, что в перспективе в России будут отключать горячую воду на профилактику не ежегодно, а раз в два года. Он также отмечал, что в ближайшие годы в стране не откажутся от отключения горячей воды летом из-за износа жилищно-коммунального комплекса более чем на 60%.

В России профилактическое отключение горячей воды производится в период с мая по август. Ее отключают на десять дней. До 2011 года воды не было по 14 дней, а ранее — по три недели.