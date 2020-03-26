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Два человека пострадали от укусов клещей в Омской области

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Два случая укусов клещей зарегистрировано в Омской области. Акарицидная обработка территорий начнется с наступлением потепления.

По данным Роспотребнадзора, в Омском районе клеща сняли с ребенка. В Омске пострадал мужчина, погладивший собаку, на которой находился вредитель. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Активность клещей в регионе началась в те же даты, что и в 2019 году. В Роспотребнадзоре напомнили, что к эндемичным территориям в Омской области относят северные найоны, Нижнюю Омку, Горьковский район, а также Омск. Противоклещевая обработка начнется с наступлением плюсовых температур.

Специалисты отмечают, что самостоятельно снимать клеща не стоит. Необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт, чтобы вредителя устранили без остатка и отправили на исследование в лабораторию. В 2019 году в регионе не было зафиксировано случаев заболеваний, которые переносятся клещом. При этом отмечается, что в природе различными заболеваниями заражены до 2,6% клещей.

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