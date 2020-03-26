Один человек погиб в крупной аварии под Тверью

Крупная авария произошла в Конаковском районе Тверской области. На 117-м км трассы М-10 «Россия» один автомобиль врезался в другой. Погиб водитель врезавшейся машины.

Как уточняют «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, одна машина стояла на запрещающий сигнал светофора по направлению движения в сторону Москвы. Второй автомобиль въехал в нее сзади по не выясненной пока причине.

24 марта сообщалось, что в Тверской области отправили под арест обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими. Виновник аварии скрылся с места происшествия.