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Один человек погиб в крупной аварии под Тверью

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Крупная авария произошла в Конаковском районе Тверской области. На 117-м км трассы М-10 «Россия» один автомобиль врезался в другой. Погиб водитель врезавшейся машины.

Как уточняют «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, одна машина стояла на запрещающий сигнал светофора по направлению движения в сторону Москвы. Второй автомобиль въехал в нее сзади по не выясненной пока причине.

24 марта сообщалось, что в Тверской области отправили под арест обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

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