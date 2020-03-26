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В Крыму несовершеннолетним запретят посещать публичные места

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму будут введены ограничения по нахождению несовершеннолетних в местах массового скопления людей, сообщает в четверг, 26 марта, «РИА Новости» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Просьба к родителям. Пожалуйста, это делается исключительно в целях вашей личной безопасности, вашего здоровья, ваших детей и родных. Это ограничения вынужденные. Просим, соблюдайте меры безопасности», — заявил Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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Глава МВД Крыма Павел Каранда доложил, что сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано большое количество детей и подростков в местах общего пользования, особенно в супермаркетах и магазинах.

«Есть предложение проработать вопрос запретить нахождение несовершеннолетних в этих местах. Это нам позволит привлекать к административной ответственности их родителей за ненадлежащий контроль за их поведением», — подчеркнул Каранда.

25 марта сообщалось о шести случаях заражения коронавирусом в республике.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

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