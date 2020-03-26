Памятник природы в Омской области получил охранный статус

Геологический памятник природы «Берег Черского» в Омской области вошел в охранную зону. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Бурков.

Согласно документу, природная территория будет охраняться для предотвращения антропогенного воздействия. Под надзор попадет территория площадью 546 кв. м. Об этом сообщает ИА «Город55».

«Берег Черского» расположен в районе 14-го Военного городка, рядом с садовым товариществом «Черемушки». На территории запрещено проводить вырубку деревьев, устраивать свалки, разводить костры и сжигать траву.

В документе уточняется, что земельные участки, вошедшие в охранную зону, не будут изыматься у собственников или пользователей.