Прямой эфир

Памятник природы в Омской области получил охранный статус

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геологический памятник природы «Берег Черского» в Омской области вошел в охранную зону. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Бурков.

Согласно документу, природная территория будет охраняться для предотвращения антропогенного воздействия. Под надзор попадет территория площадью 546 кв. м. Об этом сообщает ИА «Город55».

«Берег Черского» расположен в районе 14-го Военного городка, рядом с садовым товариществом «Черемушки». На территории запрещено проводить вырубку деревьев, устраивать свалки, разводить костры и сжигать траву.

В документе уточняется, что земельные участки, вошедшие в охранную зону, не будут изыматься у собственников или пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество природных пожаров увеличилось в Астраханской области
Новый природный парк появился в Амурской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020