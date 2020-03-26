Российские школы готовятся к переходу в режим онлайн

Российские школы готовятся к переходу на дистанционное обучение. На масштабную перестройку образовательным учреждениям дали время до 12 апреля. В Министерстве просвещения разработали список рекомендаций. В документе говорится о необходимости определить порядок индивидуальных консультаций и сформировать учебный план на каждый день. Также нужно заранее выбрать и проверить платформу, где будет проходить онлайн-обучение. Время урока рекомендовано сократить до 30 минут. Все детали учебного процесса администрация школы должна заранее сообщить родителям.