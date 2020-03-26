Взрыв произошел в столичной клинике на Хорошевском шоссе

Взрыв произошел в четверг, 26 марта, в клинике на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Из клиники вывели около 200 человек из-за пожара. Хлопок произошел в устройстве по утилизации медицинских отходов.

«Здание четырехэтажное административное. В подвале находится медклиника. Произошел хлопок в устройстве по утилизации медотходов с последующим загоранием на площади 0,5 кв. м», — цитирует сообщение ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет, сообщает телеканал «360».

Подробности случившегося уточняются.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв произошел на электроподстанции. Замэра Москвы Петр Бирюков не подтвердил эту информацию. По его словам, никаких нештатных ситуаций на объектах энергетики столицы в четверг не было, пишет «Интерфакс».