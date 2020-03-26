Прямой эфир

Три новых памятника установят в Тамбове в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Тамбова планируют установить три новых памятника в 2020 году. Изменения будут внесены в перечень предложений о возведении художественных объектов.

В 2019 году за счет спонсорских средств в городе установили две мемориальные доски и два памятных знака. Еще три объекта не были установлены по различным причинам. Работу планируют продолжить в 2020 году, сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

В частности, в Тамбове появится монумент в виде пожарной машины, который увековечит трудовой подвиг сотрудников пожарно-спасательной службы. Его установят на улице Агапкина. В сквере на пересечении улиц Московской и Володарского планируют установить памятник заслуженному учителю РФ Николаю Рябову.

Кроме того, на фасаде регионального отделения Союза художников России планируют установить мемориальную доску в память о заслуженном художнике РФ Евгении Соловьеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура нашла нарушения при создании детсада в Тамбовской области
Козловский вал в Тамбовской области признали археологическим наследием

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020