Более 10 нарушителей выявили во время рейдов по заказникам Коми

Инспекторы министерства природы Коми и Центра по особо охраняемым природным территориям провели с начала 2020 года 12 рейдовых выездов в заказники республики. Они проверяли соблюдение режима охраны ООПТ для выявления и пресечения правонарушений в области природоохранного законодательства.

В основном нарушения касались соблюдения правил охоты и правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 11 человек. Им грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей.

Конфисковано семь орудий вылова рыбы, три ружья и 42 экземпляра водных биоресурсов. Ущерб оценивается в 38 850 тыс. рублей, сообщает ИА «Комиинформ».

В январе сообщалось, что спасатели Коми оказали помощь мужчине, который сам себя подстрелил во время охоты. Он случайно выстрелил себе в ногу. Его товарищу удалось дозвониться до спасателей.