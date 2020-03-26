Лестница в многоквартирном доме провалилась при капремонте на Урале

В Челябинской области лестничный пролет в многоквартирном доме провалился во время капремонта. Конструкция пострадала в процессе ремонта лифта.

Инцидент произошел в Аше на улице Озимина. По данным очевидцев, по лестнице поднимали мотор для лифта. В итоге лестница не выдержала и частично обвалилась.

На месте провала управляющая компания настелила деревянные трапы, пишет ИА «Ура.ру».

Информации о пострадавших нет. В администрации сообщили, что работы вел подрядчик регионального фонда капремонта. На данный момент власти решают, кто будет устранять аварийную ситуацию.