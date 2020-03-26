Доходный дом Деева в Томске отремонтируют за 8 млн рублей

В центре Томска капитально отремонтируют Доходный дом Деева, который является памятником регионального значения. Конкурс на разработку проекта объявил Центр по охране памятников. В 2020 году на ремонт крыши и фасада из регионального бюджета выделят 8,3 млн рублей.

Как уточняет РИА «Томск», доходный дом купца Федора Деева построил в 1914 году архитектор Андрей Лангер. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид. За годы здесь произошли незначительные планировочные изменения.

Эксперты в ходе подготовки к капремонту должны провести инженерные, историко-архивные и библиографические исследования здания, архитектурные обмеры фасадов и конструкций. Также необходимо разработать решения, которые сделали бы памятник архитектуры доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В комитете по охране объектов культурного наследия Томской области пообещали, что эскизный проект будет учитывать все особенности фасада доходного дома, его оригинальный декор и цветовые решения. Так, на фасаде используется сложная техника набрызга штукатурного слоя. Здание украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны, лепнина в виде белок и листвы.

С 26 марта в Томске начинается ямочный ремонт. Его будут проводить с использованием литого асфальтобетона.