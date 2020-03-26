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В Совфеде рассказали о результате теста матери Собчак на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 сенатора Людмилы Нарусовой показало отрицательный результат. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — заявил Клишас журналистам «РИА Новости».

Ранее 26 марта в Совфеде рассказали, что Нарусова решила самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом. Сенатор не присутствовала на заседаниях с 24 марта.

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В этот же день источники «Известий» сообщали, что она попала в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что сначала Нарусова обратилась в одну из ведомственных больниц, после чего 25 марта ее перевели в специализированное медучреждение. Сама сенатор не комментировала эту информацию.

Нарусова — мать телеведущей Ксении Собчак и вдова бывшего первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин предписал жителям столицы, которым больше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Нарусовой 68 лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

В России к 25 марта выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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