Центр Белокурихи обустроят за 100 млн рублей

В Белокурихе планируется обустройство общественного пространства в центре города площадью около 4 га. Правда, работы не начнут раньше 2021 года.

Как рассказал глава города Константин Базаров на краевом совещании по туризму, концепцию эскизного проекта комплексного благоустройства начали в 2019 году. В центре города должны появиться площадки для проведения праздников, зоны отдыха и детские площадки.

Стоимость проекта оценивается в сумму около 100 млн рублей. Из них 50 млн рублей — это средства гранта. Его Белокуриха планирует получить в Минстрое России. Власти намерены направить документы на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды, пишет altapress.ru.

В декабре 2019 года в Ростуризме назвали российские курорты, наиболее подходящие начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми. Среди них оказалась Белокуриха в Алтайском крае.