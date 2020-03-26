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Центр Белокурихи обустроят за 100 млн рублей

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В Белокурихе планируется обустройство общественного пространства в центре города площадью около 4 га. Правда, работы не начнут раньше 2021 года.

Как рассказал глава города Константин Базаров на краевом совещании по туризму, концепцию эскизного проекта комплексного благоустройства начали в 2019 году. В центре города должны появиться площадки для проведения праздников, зоны отдыха и детские площадки.

Стоимость проекта оценивается в сумму около 100 млн рублей. Из них 50 млн рублей — это средства гранта. Его Белокуриха планирует получить в Минстрое России. Власти намерены направить документы на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды, пишет altapress.ru.

В декабре 2019 года в Ростуризме назвали российские курорты, наиболее подходящие начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми. Среди них оказалась Белокуриха в Алтайском крае.

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