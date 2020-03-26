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За IV квартал 2019 года «Мегафон» увеличил выручку на 5,4%

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский оператор мобильной связи «Мегафон» увеличил выручку в IV квартале 2019 года на 5,4% — до 93,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании 26 марта.

При этом сервисная выручка за этот период выросла на 1,3% и составила 80,4 млрд рублей. Это произошло в основном за счет увеличения выручки мобильной передачи данных в связи с обновлением линейки «Включайся!».

«Динамика сервисной выручки сохраняется положительной и по итогам года, несмотря на то что на 2018 год пришелся рост доходов от контрактов в рамках проведения чемпионата мира по футболу», — подчеркнули в «Мегафоне».

Компания также зафиксировала рост пользователей передачи данных на 6,7% — до 34,9 млн человек.

«МегаФон продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность — количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи», — прокомментировал результаты по итогам квартала гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Отмечается, что компания в IV квартале прошлого года ввела в эксплуатацию около 2470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. В конце 2019 года в зоне действия сетей 4G проживало 82% населения России, технология LTE-Advanced доступна в 49 регионах РФ. Кроме того, «Мегафон» готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.​

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