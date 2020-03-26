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В Совфеде рассказали о самоизоляции матери Ксении Собчак

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сенатор Людмила Нарусова решила самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, так как контактировала с людьми, которые приехали из-за рубежа. Об этом рассказал «РИА Новости» в четверг, 26 марта, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

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«Как сообщил мне председатель комитета по конституционному законодательству, в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться», — отметил Тимченко.

Он добавил, что сенатор не присутствовала в Совфеде с 24 марта.

Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил агентству, что разговаривал в четверг утром по телефону с Нарусовой, но она не говорила, что находится в больнице. Он отметил, что сенатор была бодра, обсудила с ним рабочий вопрос и на здоровье не жаловалась.

Клишас напомнил, что 25 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила сенаторов старше 65 лет не ходить на работу в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. Нарусовой 68 лет.

Ранее источники «Известий» сообщили, что сенатор попала в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что сначала она обратилась в одну из ведомственных больниц, после чего 25 марта ее перевели в специализированное медучреждение. Сама Нарусова не комментировала эту информацию.

Нарусова — мать телеведущей Ксении Собчак и вдова бывшего первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

23 марта Собянин предписал жителям столицы, которым больше 65 лет, и лицам с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

По данным 25 марта в России зафиксировали 658 случаев заболевания COVID-19. В Москве умерли два человека.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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