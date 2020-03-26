Распыливший неизвестную жидкость у станции МЦК украинец объяснил поступок

Гражданин Украины, который в ночь на четверг, 26 марта, распылил неизвестную жидкость из пульверизатора у станции МЦК «Лужники», заявил, что в баллончике у него была оранжевая краска.

Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек объяснил, что, нанося вещество на ограждения, пытался проверить, в правильных ли пропорциях смешан пигмент с водой.

О задержании украинца стало известно ранее 26 марта. Сообщалось, что после того, как он распылил жидкость, на металле, который она затронула, сразу же началась реакция. У задержанного при себе был паспорт на имя уроженца Донецка Дениса Петренко 1996 года рождения.