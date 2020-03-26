Украинец распылил неизвестную жидкость у станции МЦК

Сотрудники московских правоохранительных органов задержали гражданина Украины, который распыливший неизвестную жидкость на железнодорожных путях в районе станции МЦК «Лужники». По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на четверг, 26 марта.

Отмечается, что после того, как злоумышленник распылил жидкость, на металле, который она затронула, сразу же началась реакция. У задержанного при задержании был паспорт на имя уроженца Донецка Дениса Петренко 1996 года рождения.

С какой целью молодой человек распылил жидкость, а также что входило в ее состав, пока неизвестно.

В ноябре прошлого года в Китае мужчина распылил едкую жидкость в детском саду. В результате пострадали 54 человека, из которых 51 — дети.