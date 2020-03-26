В Ярославле водитель заблокировал автомобиль скорой помощи с ребенком

Водитель иномарки отказался пропускать автомобиль скорой помощи с ребенком. Ярославские медики приехали на экстренный вызов. Легковой автомобиль перекрыл проезд во дворе жилого дома. Мужчина не реагировал на неоднократные требования пропустить «скорую».



Мужчина убрал автомобиль после того, как ему рассказали про уголовную ответственность. В социальных сетях сообщают, что имя владельца авто установлено.

Историей заинтересовался следственный комитет, проводится проверка.