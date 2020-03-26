Американский журнал увидел в пандемии возможность для «русского вторжения»

Журналисты Foreign Policy всерьез задумались о «русском вторжении». В издании вышла статья со зловещим заголовком: «Запад паникует - Путин наблюдает».

По мнению СМИ, коронавирус буквально обезглавил НАТО и теперь у Москвы есть пространство для маневра.

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