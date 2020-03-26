Эксперты ожидают повышения тарифов на каско

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) прогнозируют повышение тарифов на страхование каско в текущем году. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном НРА.

По мнению аналитиков к росту тарифов приведет снижение продаж новых автомобилей, рост стоимости привлечения новых клиентов, а также увеличение страховых выплат.

Эксперты отмечают, что средняя премия по каско снижалась четыре года подряд, но в текущем году страховщики уже не смогут сохранить эту тенденцию.

Ранее страховщикам помогало распространение продуктов с франшизами – это снижало количество заявленных убытков. Однако в прошлом году число заявленных убытков показало рост (с 978 до 995 тыс.), параллельно выросла и средняя выплата (с 90,9 до 101 тыс. рублей), передает «РИА Новости».



Как отмечает НРА, сегмент каско в 2018-2019 годах показывал рост премий, однако рост этот был небольшим: в минувшем году он составил 1,1%. Тем не менее, в 2019 году было заключено почти 5 млн договоров каско, это на 200 тыс. больше, чем годом ранее, и в целом лучший результат за последние пять лет.

В то же время эксперты отмечают, что в сегменте сохраняется высокая конкуренция между страховщиками. Всего каско реализуют 87 компаний, при этом на топ-10 страховщиков приходится 87,5% рынка.

Ранее, 8 марта, в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В частности, водители получили возможность внести информацию о каско на обратную сторону документа.